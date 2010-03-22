Алена Ахмедова: приписываемое мне морально-нравственное падение не имеет никакого основания

TagilCity.ru: Расскажите об успехах арт-холдинга «Даймонд»?

Алёна: «Diamond» - молодой арт-холдинг, но его название уже на слуху у многих. Каждые выходные в элитных заведениях города мы проводим показы одежды и аксессуаров от лучших магазинов и бутиков, а также уникальных коллекций тагильских дизайнеров. О грандиозных успехах говорить рано. Мы ещё только развиваемся. Однако интерес к «Diamond» растёт с каждым днём, как среди публики, которой довелось присутствовать на показах, так и среди предприятий Нижнего Тагила и администрации города. Отрадно заметить, что в молодом «неоперившемся» «Diamond» многие видят конкурента ныне существующим модельным агентствам. Не скрою, это приятно осознавать. Будем стараться и дальше оправдывать доверие!

TagilCity.ru: В чем особенность и конкурентное преимущество арт-холдинга «Даймонд»?

Алёна: Если рассматривать модельный бизнес Тагила, то на ум приходит сцена из мультика, когда слон-монополист задавливает маленького мышонка, появившегося на его территории. Причём раздавить его пытается отнюдь не гуманным способом – усевшись на него попой. Я утрирую, но думаю, многим понятно, о чём и о ком я говорю. Особенность «Diamond» в том, что мы не ввязываемся в глупые и провокационные перепалки с теми, кто не безосновательно почувствовал в нас конкурентов. Мы выше этого. Зачем размениваться на пустые слова. Своё преимущество надо доказывать реальными делами. Пока «Diamond» и лично меня поливают грязью, мы молчим, работаем над собой и развиваемся. И в этом – наше конкурентное преимущество.

TagilCity.ru: Какое отношение «Даймонд» имеет к конкурсу «Мисс ЖХК»?

ЕкатеринаМягкова, Валерия Франко и Наталья Христолюбова действительно сотрудницыЖКХ? Девочки имеют контракт с модельным агентством «Диаймонд»?

Алёна: Модели «Diamond» - не профессиональные модели, работающие в агентстве не на контрактной основе, а из личного энтузиазма. Именно это позволило девушкам участвовать в конкурсе «Мисс ЖКХ», конкурсным условием которого было – участие девушек, не являющихся моделями (то есть подразумевался контракт с конкретным модельным агентством, а такового в «Diamond» нет). Тем более что Екатерина Мягкова, Валерия Франко и Наталья Христолюбова действительно стажировались в учреждениях сферы ЖКХ и сейчас там официально трудоустроены. Я горжусь успехом девочек на конкурсе: Лера стала победительницей, а Катя заняла почётное третье место. Это хорошая заявка каждой из них о себе. Когда «Diamond» встанет окончательно на ноги и сможет предложить девочкам работу по контракту, они, безусловно, смогут заявить о себе ещё громче.

TagilCity.ru: Условие конкурса Мисс ЖКХ - участница не должны быть профессиональными моделями. Профессиональная модель - это наличие контракта с агентством?Или любая работа в агентстве дает девушке право назвать себя моделью?

Алена: Профессиональная модель - наличие контракта с определённым агентством которое занимается её продвижением и поиском работы для неё. Это её профессия.

TagilCity.ru: На одном из сайтов Валерия Франко зарегитсрирована как модель агентства Fashion-ONE, что вы об этом можете сказать?

Алена: У Леры точно нет ни со мной, ни с ними контракта.

TagilCity.ru: Каквы прокомментруете слухи на тему того, что якобы во время поездкиТатьяны Аникиевич в Пекин, вы сообщили моделям и партнерам «Вернисажа»,что агентство «Вернисаж» закрылось, и Татьяна передала его Вам?

Алёна: Логично предположить, что если бы Татьяна передавала мне агентство, то оно бы так и осталось «Вернисажем», а не приобретало никому не известное название «Diamond». Если моделям приписывают малое число извилин, то это далеко не так. Модели не настолько глупы, чтобы верить в каждое заявление, адресованное им. Мы живём в 21 веке, веке коммуникаций, где каждое слово можно перепроверить, набрав несколько цифр на телефоне. Кастинг в «Diamond» проходил обособленно и все девушке были в курсе, что это новое модельное агентство, директором которого являюсь я. Другой вопрос в том, почему же некоторые девушки из «Вернисажа» по собственному желанию стали работать со мной, нежели с Татьяной. Этот вопрос, я думаю, стоит адресовать самим девушкам.

TagilCity.ru: Как вы прокомментируете слухи о вашем участии в конкурсе «Мисс эротика»?

Алёна: Мне неизвестно кто из моих «доброжелателей» выставил мои фотографии на этот интернет-конкурс. Для меня это было открытием. Мои фотографии находятся в интернет-альбомах и альбомах в социальных сетях в свободном доступе. Любой желающий может их посмотреть и, соответственно, скопировать. Видимо так и произошло. Хочу заметить, что как бы там ни было, фотосессия в купальнике – это не съёмка в стиле ню. А именно эти фото были выставлены на этот конкурс. Поэтому могу смело заявить, что приписываемое мне морально-нравственное падение не имеет под собой никакого основания.

TagilCity.ru: По каким причинам прекращено партнерство «Даймонда» с магазином «Ирина»?

Алёна: «Diamond» успешно работал и работает с магазином «Ирина». Подтвердить мои слова можно легко – Комарова Валентина Александровна, директор магазина «Ирина», любому желающему разъяснит, что слухи о прекращении партнёрства это не больше, чем козни Т. Аникиевич, которая не брезгует даже прокупать журналистов жёлтой прессы, сочиняющих байки про меня и девушек-моделей. Согласитесь, подлые методы устранения неугодных.

TagilCity.ru: Планируете ли вы участие моделей «Даймонд» в конкурсе «Мисс Нижний Тагил»?

Алёна: Ещё раз повторюсь. Девушки сотрудничают с «Diamond» не на контрактной основе, поэтому участвовать или нет, в подобных конкурсах принимают решение самостоятельно. Задача «Diamond» дать им хорошую профессиональную подготовку и опыт работы перед широкой аудиторией.

TagilCity.ru:Говорят,что в ваших планах проведение регионального конкурса «Красавицагорнозаводского округа». Это правда? В чем будет особенность этогоконкурса?

Алёна: Даже если планы и имеются, то это планы не на ближайшее время. Сейчас перед агентством стоят менее масштабные задачи.

Желаю всем девушкам, всем кто ищет себя - найти и сразу продолжить поиск, не останавливаться перед трудоностями и не останавливаться на достигнутом. Жить, любить и быть на высоте!

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