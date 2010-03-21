Автомобили Porsche и Lincoln оказались надежнее "Тойот"
В США немецкие спорткары Porsche заняли в рейтинге надежности подержанных автомобилей первое место, в то время как прошлогодний лидер – Buick – переместился на третью позицию, а японская марка Lexus, традиционно возглавлявшая список на протяжении нескольких лет, стала только четвертой.
"Тойоты" заняли лишь шестое место. Рейтинг был составлен организацией J.D. Power and Associates, опросившей 52 тысячи владельцев машин 2007 года выпуска. Отметим, что в рейтинге 2009 года марка Porsche занимала девятое место.
По данным организации, у автомобилей Porsche было обнаружено 110 неисправностей на 100 машин, а владельцы моделей Lincoln, Buick, Lexus и Mercury, которые заняли места со второго по пятое, сообщили о 114, 115 (у "Бьюика" и "Лексуса" зафиксировано одинаковое число дефектов) и 121 поломке соответственно. Десятку лидеров замыкают марки Toyota, Honda, Ford, Mercedes-Benz и Acura.
Последние три места с наибольшим числом неисправностей достались Volkswagen, Suzuki и Land Rover. У них обнаружено 225, 253 и 255 поломок на сто машин соответственно. Отметим, что согласно статистике J.D. Power and Associates, средний показатель по отрасли – это 155 технических проблем на 100 автомобилей или две поломки на машину.
В отчете организации отмечается, что надежность автомобилей 25 из 36 брендов по сравнению с прошлогодним исследованием значительно улучшилась, а автомобили компании Toyota (Highlander, Prius, Sequoia и Tundra) получили первые места в четырех сегментах. В трех классах лидерами стали модели "Хонды" (CR-V, Fit и Ridgeline), а в двух – Lincoln (Mark LT и MKZ). По одному первому месту за машины с наименьшим количеством технических проблем досталось Audi, BMW, Buick, Cadillac, Chevrolet, Ford, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz и Mercury.
Отметим, что у прошлогодних лидеров – Buick и Jaguar – было зафиксировано по 122 неисправности на сто автомобилей. В рейтинге текущего года автомобили "Ягуара" занимают 23 место со 175 поломками на сто машин.