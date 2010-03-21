Автомобили Porsche и Lincoln оказались надежнее "Тойот"

"Тойоты" заняли лишь шестое место. Рейтинг был составлен организацией J.D. Power and Associates, опросившей 52 тысячи владельцев машин 2007 года выпуска. Отметим, что в рейтинге 2009 года марка Porsche занимала девятое место.

По данным организации, у автомобилей Porsche было обнаружено 110 неисправностей на 100 машин, а владельцы моделей Lincoln, Buick, Lexus и Mercury, которые заняли места со второго по пятое, сообщили о 114, 115 (у "Бьюика" и "Лексуса" зафиксировано одинаковое число дефектов) и 121 поломке соответственно. Десятку лидеров замыкают марки Toyota, Honda, Ford, Mercedes-Benz и Acura.

Последние три места с наибольшим числом неисправностей достались Volkswagen, Suzuki и Land Rover. У них обнаружено 225, 253 и 255 поломок на сто машин соответственно. Отметим, что согласно статистике J.D. Power and Associates, средний показатель по отрасли – это 155 технических проблем на 100 автомобилей или две поломки на машину.

В отчете организации отмечается, что надежность автомобилей 25 из 36 брендов по сравнению с прошлогодним исследованием значительно улучшилась, а автомобили компании Toyota (Highlander, Prius, Sequoia и Tundra) получили первые места в четырех сегментах. В трех классах лидерами стали модели "Хонды" (CR-V, Fit и Ridgeline), а в двух – Lincoln (Mark LT и MKZ). По одному первому месту за машины с наименьшим количеством технических проблем досталось Audi, BMW, Buick, Cadillac, Chevrolet, Ford, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz и Mercury.