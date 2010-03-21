ГИБДД успокаивает владельцев автомобилей с легальным «ксеноном»

Согласно новому разъяснению, привлекать к административной ответственности будут водителей тех автомобилей, у которых в фары, предназначенные для использования с лампами накаливания (в том числе галогенными), установлены газоразрядные источники света («ксеноновые» лампы). Такие фары не предназначены для этого типа источников света. Их свет распределяется таким образом, что ослепляет других участников дорожного движения.

Контроль внешних световых приборов будет осуществляться государственными инспекторами технического надзора как при проведении государственного технического осмотра, так и при проверке ими технического состояния транспортных средств при осуществлении надзора за дорожным движением.

«Возникает немало вопросов о правильности квалификации указанного правонарушения по части 3 статьи 12.5 КоАП РФ. Помимо письма ФГУП «Научно-исследовательский и экспериментальный институт автомобильной электроники и электрооборудования» (НИИАЭ), по данному вопросу имеется судебная практика, подтверждающая правильность указанной квалификации», - сообщает официальный сайт ГИБДД.

В частности, данный вопрос был рассмотрен Верховным Судом Российской Федерации (постановление по делу № 11-АФ09-1246 от 15 декабря 2009 года) в рамках надзорной жалобы на постановление по делу об административном правонарушении гражданина, управлявшего транспортным средством с газоразрядными источниками света, установленными в фары типа CR (HCR), которым также подтверждена правильность квалификации указанного правонарушения по части 3 статьи 12.5 КоАП РФ.