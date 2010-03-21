Как сотрудницы ЖКХ г. Нижний Тагил попали в модельный бизнес? (фото, видео)

В Екатеринбурге выбрали Мисс ЖКХ.

Конкурс проходил в рамках тематической выставки ПромЭкспо 2010.

Участницы рассказали о себе, о своей компании ивыступили с оригинальным номером. Кто-то танцевал, кто-то пел, участницы продефилировали в вечерних платьях и деловыхкостюмах.

Нижний Тагил представляли две девушки: Екатерина Мягкова, ВалерияФранко. Наталья Христолюбова представляла г. Кушва. Валерия Франко, заняла 1место и вышла в финал конкурса по области.

«МиссЖКХ» — это традиционный ежегодный конкурс, в котором участвуют девушки,имеющие отношение (в т.ч. и родственное) к предприятиям отрасли, непрофессиональные модели. Организатор конкурса — Министерство энергетикиижилищно-коммунального хозяйства. (Положение "Мисс "ЖКХ 2010".doc)

Конкурсный взнос перечисляется предприятием в сумме 10 000 рублей за каждую участницу.

TagilCity.ru задал вопросы участницам и директору арт-холдинга, в связи с расхождением общественного мнения на эту тему и обвинений в адрес участниц и модельного агентства Алёны Ахмедовой.

Мы пообщались с Екатериной Мягковой, участницей конкурса «Мисс ЖКХ», получившей номинацию «Мисс очарование».

Екатерина Мягкова

TagilCity.ru:

Екатерина: Если честно, ожидала от конкурса большего... Уровень, конечно, так себе...

TagilCity.ru: Действительно ли в Вашей трудовой книжке имеется запись о работе в ЖКХ?

Екатерина: Да, действительно, если вас что-то смущает, пожалуйста, вы можетеобратиться в компанию Тагилстроевского района и проверить вседокументы...

TagilCity.ru: На какой должности и как давно Вы там работаете?

Екатерина: Я помощник юриста, хоть еще и учусь на юридическом... Данная практика, мне вовсе не лишняя... Работаю с февраля...

TagilCity.ru: Почему Вы, красивая девушка, в выборе профессии остановились на этой сфере деятельности?

Екатерина: Изначально хотела стать дизайнером. Не было возможности учиться вЕкатеринбурге, поэтому осталась здесь... И пошла на юриспруденцию... Ведьона меня тоже интересовала, в будущем собираюсь закончить институтпрокуратуры.

TagilCity.ru: Ваша внешность, позволила бы Вам быть моделью. Есть ли у Вас контрактыс каким либо модельным агентством, если нет, то планируете ли Вызаключить контракт с модельным агентством, если да, то с каким?

Екатерина: Я бы, наверное, остановила свой выбор на модельном агентстве АленыАхмедовой, мы давно с ней знакомы, и она очень хороший человек, добрыйи отзывчивый... Я знаю, при работе с ней, ничего не случится, (она нестанет подставлять своих девочек, подкладывать под «денежные мешки»).

TagilCity.ru: Сейчас контракт с агентством заключен? В интернете много фотографий с Вашим участием в показах и мероприятиях Даймонда.

Екатерина: Нет, контракт я не заключала, но во всех показах я участвовала из своихсобственных интересов, потому что мне это нравится, я люблю красивыефотографии, и считаю, что в жизни нужно все попробовать)))

TagilCity.ru: Что вы можете сказать об этом агентстве?

Екатерина: В Даймонде очень дружный коллектив, нет какой-то жесткой конкуренции,все девочки очень хорошие и добрые... Да и Алена очень лояльно и спониманием относится ко всем трудностям... Я думаю, что таких, как она,единицы...

Наталья Христолюбова, вторая вице-мисс

TagilCity.ru: Наталья,насколько нам известно, вы проживаете в г. Кушва. Как Выпрокомментируете слухи о вашем участии в конкурсе «Мисс ЖКХ 2010» оторганизации г. Нижний Тагил?

Наталья: Я удивлена, а ещё расстроена от таких смелых, пустых заявлений, касаемо конкурса Мисс ЖКХ!

Да, я родилась и проживаю в г. Кушва. Работаю в УКК недавно, сотрудник экономического отдела. Работа по моей специальности.

Недавно проходил конкурс в журнале Шоколад, я просто отправила свои фото, и меня выбрали на обложку журнала, я, конечно, очень рада, но это не говорит о том, что я модель, да ещё и профессиональная))

Алена заметила меня и предложила участие в показах.

Да, мне это показалось интересным, тем более я очень люблю фотографироваться), (впрочем, как и многие девушки), и несколько раз приезжала на мероприятия. Мне понравилось). И нет у меня контракта, ходить я, как модель, не умею. Не вижу в этом ничего плохого). А отправили меня на «Мисс ЖКХ» от организации, т.к. я уже участвовала в конкурсе красоты «Мисс Кушва». Я работаю, воспитываю ребёнка, иногда езжу в Тагил отдыхать.

Да и вообще кажется, что людям больше нечем заняться, кроме как клеветать на других. Я думаю, что всем давно понятно, кому нужны эти сплетни.

Товарищи, давайте просто не болтать, а делом заниматься. Ставить цели и добиваться их, а негатива в нашем мире хватает.

Надо жить в миру и в меру)

Лера на рабочем месте

С Валерией Франко TagilCity.ru связаться не удалось.

Известно, что ее фото также присутствуют в фотоальбомах с фотосессиями агентства.

По поводу участия девушки в конкурсе «Мисс ЖКХ 2010» нам дала интервью Алена Ахмедова, директор арт-холдинга «Даймонд».

TagilCity.ru: Какое отношение «Даймонд» имеет к конкурсу «Мисс ЖХК»?

ЕкатеринаМягкова, Валерия Франко и Наталья Христолюбова действительно сотрудницыЖКХ? Девочки имеют контракт с модельным агентством «Диаймонд»?

Алёна: Модели«Diamond» - не профессиональные модели, работающие в агентстве не наконтрактной основе, а из личного энтузиазма. Именно это позволилодевушкам участвовать в конкурсе «Мисс ЖКХ», конкурсным условиемкоторого было – участие девушек, не являющихся моделями (то естьподразумевался контракт с конкретным модельным агентством, а такового в«Diamond» нет). Тем более что Екатерина Мягкова, Валерия Франко иНаталья Христолюбова действительно стажировались в учреждениях сферыЖКХ и сейчас там официально трудоустроены. Я горжусь успехом девочек наконкурсе: Лера стала победительницей, а Катя заняла почётное третьеместо. Это хорошая заявка каждой из них о себе. Когда «Diamond» встанетокончательно на ноги и сможет предложить девочкам работу по контракту,они, безусловно, смогут заявить о себе ещё громче.

TagilCity.ru: Условие конкурса Мисс ЖКХ - участница не должныбыть профессиональными моделями. Профессиональная модель - это наличиеконтракта с агентством?Или любая работа в агентстве дает девушке право назвать себя моделью?

Алена: Профессиональная модель - наличие контракта сопределённым агентством которое занимается её продвижением и поискомработы для неё. Это её профессия.

TagilCity.ru: На одном из сайтов Валерия Франко зарегитсрирована как модель агентства Fashion-ONE, что вы об этом можете сказать?

Алена: У Леры точно нет ни со мной, ни с ними контракта.

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