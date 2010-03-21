НАСА обнаружила в Солнечной системе "звезду смерти"
Ученые НАСА обнаружили в составе Солнечной системы невидимую планету, с влиянием которой связаны катастрофы, которые происходят на Земле с периодичностью в десятки миллионов лет.
По данным исследователей, "Немезис" или "Звезда смерти", в пять раз превосходит по размерам Юпитер и является коричневым карликом, который не поддается наблюдению.
Ученые считают, что, проходя через облака Оорта, гравитационное поле Немезис направляет в сторону Земли метеориты, кометы.
Отметим, что коричневый карлик - это не совсем планета, она принадлежит к классу субзвездных объектов. Масса данной категории космических тел составляет 75-80 масс Юпитера.
Для выявления коричневых карликов используются коронографы, сенсорные телескопы и широкопольные поисковики.
Недавно Европейский астрономический телескоп "Планк" обнаружил на Млечном Пути огромную полосу из холодной пыли и газа, которая тянется через нашу Галактику.
Температура гигантских газопылевых структур составляет лишь 12 градусов выше абсолютного нуля. Пылевые "облака" удалены от Солнца на расстояние около 500 световых лет.