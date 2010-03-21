НАСА обнаружила в Солнечной системе "звезду смерти"

По данным исследователей, "Немезис" или "Звезда смерти", в пять раз превосходит по размерам Юпитер и является коричневым карликом, который не поддается наблюдению.

Ученые считают, что, проходя через облака Оорта, гравитационное поле Немезис направляет в сторону Земли метеориты, кометы.

Отметим, что коричневый карлик - это не совсем планета, она принадлежит к классу субзвездных объектов. Масса данной категории космических тел составляет 75-80 масс Юпитера.

Для выявления коричневых карликов используются коронографы, сенсорные телескопы и широкопольные поисковики.

Недавно Европейский астрономический телескоп "Планк" обнаружил на Млечном Пути огромную полосу из холодной пыли и газа, которая тянется через нашу Галактику.