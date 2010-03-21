Немецкие ученые создали плащ-невидимку
21 марта 2010, 11:47ОбществоArtem
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Немецкие ученые создали плащ-невидимку. Он позволяет человеку полностью слиться с окружающими его предметами.
Главный секрет плаща - в специальном материале, который покрыт миллионами полимерных блоков, размером всего в 100 микрон. Они позволяют сделать так, что на одеяние проецируется всё то, что находится за спиной человека, сообщает телеканал "Россия 24".
Попадет ли такая одежда в продажу и сколько она будет стоить, пока не известно.
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