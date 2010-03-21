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Немецкие ученые создали плащ-невидимку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Немецкие ученые создали плащ-невидимку

21 марта 2010, 11:47ОбществоArtem
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