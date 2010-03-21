Пережитый в детстве стресс ускоряет клеточное старение организма

Клеточное старение нашего организма до сих пор остаётся тайной, но известно, что с течением времени клеточные ДНК начинают проявлять признаки дисфункции. Одним из таких признаков является сокращение теломер - окончаний хромосом, способствующих клеточной стабильности. Длина теломер - это также мера биологического старения, поскольку теломеры постепенно сокращаются с каждым делением клетки. Меньшая длина теломеров связана с различными болезнями, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак, объясняют клиницисты. Перенесенные в детстве стресс и психологические травмы тоже служат факторами риска для ряда медицинских и психиатрических заболеваний и содействуют клеточному старению.

Врачи больницы Батлера и Университета Брауна /США/ изучили ДНК здоровых взрослых, перенёсших в детстве жестокое обращение. Оказалось, что у людей с таким негативным опытом теломеры были короче. Предположительно, ранний опыт серьёзных стрессовых условий может оказать глубокое воздействие на биологию старения и повлиять на его клеточные механизмы на базовом уровне.