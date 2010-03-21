Рекорд в роддоме! Впервые за 26 лет!

Как сообщили сегодня британские телеканалы, сотрудники родильного дома в Белфасте потратили в пятницу всего 5 минут, чтобы извлечь путем кесарева сечения четырех девочек и двух мальчиков.

В настоящий момент все шестеро малышей находятся в отделении интенсивной терапии, поскольку появились на свет на 14 недель раньше положенного срока и выглядят пока очень слабыми. Состояние здоровья мамы оценивается как стабильное, пишет «Newsru.com».

Примечательно, что Нуала и ее муж Остин рассчитывали лишь на появление двойни и рождение четырех "незапланированных" младенцев явилось для них поистине нежданным сюрпризом.