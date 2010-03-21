В Китае нашли совершенного динозавра

Новый вид динозавра получил название "совершенный" за идеальную сохранность костей.

"Джон увидел торчащий из скалы коготь. Мы так обрадовались, что я не удивлюсь, что наши вопли услышали даже в Лондоне", - рассказал The Daily Telegraph Майкл Питтман, студент Университетского колледжа в Великобритании. "Я с детства мечтал обнаружить динозавра, и верил, что когда-нибудь мне это удастся. Получилось так, что моим первым открытием стал родственник велоцираптора, и это потрясающе", - добавил молодой палеонтолог.

Ученые назвали новый вид динозавра Linheraptor exquisitus, что означает "линераптор совершенный". В такой восторг их привела идеальная сохранность его скелета. Обычно ископаемые кости находят в мелких фрагментах, которые сложно определить и тем более восстановить по ним внешний облик древнего животного. Район Внутренней Монголии в Китае, где палеонтологи нашли своего "совершенного" динозавра, славится как раз обилием ископаемых и их сохранностью. Там неоднократно работали как американские, так и китайские экспедиции. Большая часть скелетов динозавров, выставленных в Палеонтологическом музее в Москве, тоже происходит из этой части Центральной Азии.