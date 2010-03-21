В Китае нашли совершенного динозавра
Ученым удалось обнаружить полный скелет одного из близких родственников велоцираптора - звезды "Парка Юрского периода".
Новый вид динозавра получил название "совершенный" за идеальную сохранность костей.
"Джон увидел торчащий из скалы коготь. Мы так обрадовались, что я не удивлюсь, что наши вопли услышали даже в Лондоне", - рассказал The Daily Telegraph Майкл Питтман, студент Университетского колледжа в Великобритании. "Я с детства мечтал обнаружить динозавра, и верил, что когда-нибудь мне это удастся. Получилось так, что моим первым открытием стал родственник велоцираптора, и это потрясающе", - добавил молодой палеонтолог.
Ученые назвали новый вид динозавра Linheraptor exquisitus, что означает "линераптор совершенный". В такой восторг их привела идеальная сохранность его скелета. Обычно ископаемые кости находят в мелких фрагментах, которые сложно определить и тем более восстановить по ним внешний облик древнего животного. Район Внутренней Монголии в Китае, где палеонтологи нашли своего "совершенного" динозавра, славится как раз обилием ископаемых и их сохранностью. Там неоднократно работали как американские, так и китайские экспедиции. Большая часть скелетов динозавров, выставленных в Палеонтологическом музее в Москве, тоже происходит из этой части Центральной Азии.
Линераптор жил около 75 млн лет назад и был довольно мелким для динозавра. В длину он достигал около 2,5 м при весе приблизительно 25 килограмм. Как и его знаменитый собрат, этот динозавр был хищником и для убийства своих жертв использовал большие когти на задних лапах. Между прочим, сам герой блокбастера тоже был не таким большим, как в фильме. Его "увеличили" по указанию режиссера "Парка" Стивена Спилберга, которому понадобился хищник более впечатляющих размеров. По иронии судьбы, вскоре после выхода фильма на экраны, американские палеонтологи неожиданно для себя нашли динозавра примерно таких же размеров в американском штате Юта. Он тоже оказался родственником велоцираптора и получил название "ютараптор".