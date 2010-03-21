В Великобритании детей будут лечить от Интернет-зависимости

Клиника открывается на базе частной психиатрической больницы Capio Nightingale, расположенной в Центральном Лондоне. Учредители клиники рассказали, что идея создать специализированную клинику для лечения Интернет-зависимых подростков возникла после того, как в больницу начали звонить родители, обеспокоенные пристрастием своих чад к долгому сидение в глобальной сети, видеоиграм и мобильным телефонам, сообщает "Med-help.Ru"

Пациентами новой клиники будут подростки с 12-летнего возраста, не исключено, что основной контингент составят подростки в возрасте от 15 до 17 лет, пишет "MedPortal.Ru".

Как отмечает "Extra-m.Ru", пока четких мировых диагностических критериев интернет-зависимостине существует. Даже продолжаются дебаты о том, является пристрастие к цифровой технике болезнью. По мнению некоторых ученых, это лишь выдумка чрезмерно обеспокоенных родителей.