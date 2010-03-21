Владелец MTV объявил YouTube пиратским бизнесом
Представители медиаконгломерата Viacom, обвиняющие YouTube в нарушении своих авторских прав, подали в суд ходатайство, где называют крупнейший видеохостинг мира основанным на пиратстве бизнесом.
В заявлении Viacom приводятся выдержки из переписки основателей YouTube. Из них следует, что создатели сервиса знали о наличии на сайте большого числа видеороликов, нарушающих авторские и смежные права. Более того, по данным Viacom, основатель YouTube Стив Чен (Steve Chen) якобы призывал красть чужие видеоролики для увеличения популярности.
Сотрудники YouTube предъявили Viacom встречные обвинения. Они заявили, что как минимум 18 нанятых корпорацией маркетинговых агентств умышленно размещали ролики Viacom на видеохостинге. Записи специально обрабатывали таким образом, чтобы они выглядели как случайно попавшие в Сеть. Кроме того, часть из клипов, в воровстве которых Viacom обвиняет YouTube, была загружена на сайт сотрудниками самой медиакомпании.
Правовой спор Viacom и YouTube длится больше трех лет. В феврале 2007 года американский медиаконгломерат, владеющий телеканалами MTV и Comedy Central, потребовал убрать с YouTube около 100 тысяч видеозаписей. В марте того же года Viacom подал в суд на Google и YouTube, потребовав возместить ущерб на сумму в миллиард долларов. В 2008 году Google согласился передать Viacom информацию о просмотрах роликов на YouTube, убрав из нее данные, способные идентифицировать пользователей.
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