Владелец MTV объявил YouTube пиратским бизнесом

В заявлении Viacom приводятся выдержки из переписки основателей YouTube. Из них следует, что создатели сервиса знали о наличии на сайте большого числа видеороликов, нарушающих авторские и смежные права. Более того, по данным Viacom, основатель YouTube Стив Чен (Steve Chen) якобы призывал красть чужие видеоролики для увеличения популярности.

Сотрудники YouTube предъявили Viacom встречные обвинения. Они заявили, что как минимум 18 нанятых корпорацией маркетинговых агентств умышленно размещали ролики Viacom на видеохостинге. Записи специально обрабатывали таким образом, чтобы они выглядели как случайно попавшие в Сеть. Кроме того, часть из клипов, в воровстве которых Viacom обвиняет YouTube, была загружена на сайт сотрудниками самой медиакомпании.