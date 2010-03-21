Япония включила Россию в список приоритетных для туризма стран

По его словам, Япония поставила перед собой цель увеличить к 2020 году российский турпоток до 300 тыс. человек.«В 2009 году Японию посетило 50 тыс. российских туристов», - сообщил Каи.

Он также рассказал, что согласно японским данным, ежегодно из Японии выезжают с туристическими целями в другие страны 17,5 млн японцев, в то время как в Японию въезжают всего около 7 млн иностранных туристов.

Согласно российской статистике, в прошлом году Японию посетило чуть более 86 тыс. граждан России, из которых лишь 24 тыс. - с туристическими целями. Общий поток россиян в Японию сократился в прошлом году на 25%, а туристов - на 38%.