Япония включила Россию в список приоритетных для туризма стран
Заместитель руководителя Японского агентства по туризму (JTA) Массаки Каи на третьей российско-японской конференции, прошедшей в Федеральном агентстве по туризму, сообщил, что Япония в 2010 году впервые включила Россию в список 12 приоритетных для въездного туризма стран.
По его словам, Япония поставила перед собой цель увеличить к 2020 году российский турпоток до 300 тыс. человек.«В 2009 году Японию посетило 50 тыс. российских туристов», - сообщил Каи.
Он также рассказал, что согласно японским данным, ежегодно из Японии выезжают с туристическими целями в другие страны 17,5 млн японцев, в то время как в Японию въезжают всего около 7 млн иностранных туристов.
Согласно российской статистике, в прошлом году Японию посетило чуть более 86 тыс. граждан России, из которых лишь 24 тыс. - с туристическими целями. Общий поток россиян в Японию сократился в прошлом году на 25%, а туристов - на 38%.
На конференции было также отмечено, что Ростуризм планирует увеличить число японских туристов в Россию. По данным Росстата, в 2009 году Россию посетило 74 тыс. японских граждан (снижение на 14%), из этого числа с туристическими целями - 39 тыс. (снижение на 12%), сообщает «Интерфакс».