Госавтоинспекция объявила конкурс на новый знак, предупреждающий о камерах видеофиксации

На сайте Госавтоинспекции МВД России ( www.gibdd.ru ) для голосования выложены 13 вариантов нового знака.

Отметим, в настоящее время ПДД не предписывают информировать водителейоб установке на дорогах фото- видеокамер, фиксирующих нарушения.