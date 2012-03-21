Госавтоинспекция объявила конкурс на новый знак, предупреждающий о камерах видеофиксации
21 марта 2012, 08:41Общество
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Госавтоинспекция предлагает в скором времени ввести в Правила дорожного движения (ПДД) новый знак, предупреждающий о камерах фото- и видеофиксации, а каким он будет - решат сами водители, сообщил РИА Новости заместитель начальника управления ГАИ России Владимир Шевченко.
На сайте Госавтоинспекции МВД России (www.gibdd.ru) для голосования выложены 13 вариантов нового знака.
Отметим, в настоящее время ПДД не предписывают информировать водителейоб установке на дорогах фото- видеокамер, фиксирующих нарушения.
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