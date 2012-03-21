Honda представит в Нью-Йорке концепт Crosstour

В Honda сообщают, что с помощью концептуального автомобиля постараются продемонстрировать дизайн серийного кроссовера, который и сейчас не отличается консервативностью. Куда именно направлен полет фантазии японских дизайнеров, пока неизвестно. Вероятно, для прототипа будет использована платформа американской версии седана Accord, а стилистические решения экстерьера дизайнеры могут позаимствовать у прототипа Accord Coupe, показанного на Детройтском автосалоне. Во всяком случае, можно надеяться, что Crosstour не утратит своей самобытности. Моторную гамму кроссовера, скорее всего, составят 2,4-литровый четырехцилиндровый мотор, развивающий около 200 лошадиных сил (его кроссовер получил только в конце прошлого года), а также традиционный 3,5-литровый V6 мощностью 310 л.с. – его анонсировали в свое время для семейства Accord. Отметим, что в настоящее время как на российском, так и на североамериканском рынках Honda Crosstour предлагается также с шестицилиндровым двигателем объемом 3,5 л, но тот развивает только 275 лошадиных сил.