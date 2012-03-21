Hyundai Sonata обновится в 2014 году

В начале 2010 г. седан появился на рынке Соединенных Штатов, и чуть позже – в России. Как заявил агентству Reuters один из руководителей концерна Ким Чун Хо, обновленный седан появится в 2014 году. По сведениям производителя, Hyundai Sonata на рынке США является самой популярной моделью марки – именно появление «Сонаты» в Северной Америке обеспечило южнокорейскому производителю рекордные продажи по итогам 2011 года. В Южной Корее Sonata занимает третье место по продажам в модельном ряду марки. Стоит добавить, что в Южной Корее уже продается рестайлинговый седан, но изменения, произошедшие в его внешности, минимальны. Зато обновлена моторная гамма – в нее включен двухлитровый турбомотор семейства Theta, развивающий 275 лошадиных сил. Вполне возможно, руководство Hyundai, говоря о 2014 годе, имело в виду вывод на внешние рынки той модификации седана, что уже производится для Южной Кореи. Как сообщил Ким Чун Хо, появление обновленной Сонаты может предваряться выходом рестайлинговой версии более крупного седана Genesis – он может появиться в конце 2013 года.