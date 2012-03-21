Мечтать не вредно, доказали ученые

Они попросили группу людей в возрасте от 18 до 65 лет выполнятьоднообразные скучные задания, располагающие к мечтам. При этом ученыепериодически спрашивали каждого, думает ли он о задании или мечтает.

На следующем этапе рабочую память людей проверили с помощью тестов,требующих запоминания. Выяснилось, что участники с максимальной рабочейпамятью чаще всех мечтали, выполняя скучные задания. Ученые сделаливывод, что мечты оказались показателем хорошего объема «оперативки».

Кто-то во время работы любит помечтать, а кто-то отвлекает зеркало: ну как в него не посмотреться. Купить зеркало в комнату, в ванную комнату от 2 тысяч и выше предлагает багетная мастерская.