Подготовка и сдача отчетности через Интернет!
21 марта 2012, 22:00ОбществоВасилий
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мы рады сообщить Вам, что на сегодняшний день ООО ИК «КАПИТАЛ» является представителем компании «Мостинфо-Екатеринбург», основным направлением деятельности которой является распространение...
Мы рады сообщить Вам, что на сегодняшний день ООО ИК «КАПИТАЛ» является представителем компании «Мостинфо-Екатеринбург», основным направлением деятельности которой является распространение программного обеспечения для сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности через Интернет. Наша компания предлагает следующие услуги:
- Подготовка и сдача отчетности через Интернет.
- Установка программного обеспечения для сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности через Интернет на Ваш компьютер.
ВНИМАНИЕ!
Если Вы решили сменить оператора связи и Ваш выбор - Мостинфо, мы дарим Вам cкидку 35%!
тел: (3435) 42-99-88
ООО ИК «КАПИТАЛ», г. Нижний Тагил,
пр-кт Строителей, д. 27
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей