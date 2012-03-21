Родительский комитет помог провести праздник в Доме малютки
21 марта 2012, 16:09Общество
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Праздник прошел 20 марта в Доме малютки по улице Октябрьской революции. После праздника у 18-ти ребят от полутора до трех лет остались не только положительные эмоции, но и подарки: сладости, карандаши, альбомы для рисования, раскраски и игрушки.
Подарки будут напоминать детям, что они не одни, уверены организаторы.
Провести праздник помогло одно из агентств по организации праздников в Нижнем Тагилеи родительский комитет. Для того, чтобы подарить детямрадость, собралась и группа активистов: актер, фотограф, оформитель,журналист.
На достигнутом активисты не остановятся. В их планах – помочь филиалудетского дома № 6 приобрести необходимую канцелярию и развивающие игры.
Я связывалась с соцработником филиала. Она сказала, что игрушек имхватает, а вот красок, карандашей, тетрадей и прочей нужной канцеляриинет. Мы планируем организовать сбор средств и помочь детдому всем миром рассказала одна из организаторов праздника Ульяна Смертина.
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