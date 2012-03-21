Родительский комитет помог провести праздник в Доме малютки

Подарки будут напоминать детям, что они не одни, уверены организаторы.

Провести праздник помогло одно из агентств по организации праздников в Нижнем Тагилеи родительский комитет. Для того, чтобы подарить детямрадость, собралась и группа активистов: актер, фотограф, оформитель,журналист.

На достигнутом активисты не остановятся. В их планах – помочь филиалудетского дома № 6 приобрести необходимую канцелярию и развивающие игры.

Я связывалась с соцработником филиала. Она сказала, что игрушек имхватает, а вот красок, карандашей, тетрадей и прочей нужной канцеляриинет. Мы планируем организовать сбор средств и помочь детдому всем миром рассказала одна из организаторов праздника Ульяна Смертина.