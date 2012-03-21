Российский завод BAW начал поставки грузовиков в Сибирь
21 марта 2012, 09:40ОбществоРОман БОТов
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Российский завод китайской компании BAW («БАУ-РУС Мотор Корпорэйшн») отгрузил первую партию грузовиков BAW в Сибирский Федеральный округ официальному дилеру ООО «Ривольта» в Иркутске. Как сообщили в пресс-службе предприятия, первыми на рынок Сибири пришли 1,5- и 4-тонные грузовые автомобили BAW Фenix с бескапотной кабиной и дизельным двигателем стандарта «Евро-3». В дальнейшем в сибирских регионах появятся однотонные грузовики BAW Tonik, а также 38-местные автобусы малого класса BAW Street Line.
В ближайшее время завод начнет отгрузки автомобилей дилерам в Красноярск, Новосибирск, Омск, Кемерово и Томск. «Специалисты данных дилерских центров уже прошли обучение по сервису и продажам автомобилей BAW, – говорится в пресс-релизе. – Планируется, что всего в Сибири будет работать более десяти дилерских центров BAW в восьми регионах». В общей сложности в текущем году в СФО предполагается поставить до 500 автомобилей BAW. «Мы расширяем географию присутствия своей продукции, осваивая новые рынки, – пояснил генеральный директор «БАУ-РУС Мотор Корпорэйшн» Андрей Лукьянов. – При выходе на Сибирский Федеральный округ мы сохраняем единую ценовую политику, действующую для наших дилеров на всей территории России».
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