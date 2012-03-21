Российский завод BAW начал поставки грузовиков в Сибирь

В ближайшее время завод начнет отгрузки автомобилей дилерам в Красноярск, Новосибирск, Омск, Кемерово и Томск. «Специалисты данных дилерских центров уже прошли обучение по сервису и продажам автомобилей BAW, – говорится в пресс-релизе. – Планируется, что всего в Сибири будет работать более десяти дилерских центров BAW в восьми регионах». В общей сложности в текущем году в СФО предполагается поставить до 500 автомобилей BAW. «Мы расширяем географию присутствия своей продукции, осваивая новые рынки, – пояснил генеральный директор «БАУ-РУС Мотор Корпорэйшн» Андрей Лукьянов. – При выходе на Сибирский Федеральный округ мы сохраняем единую ценовую политику, действующую для наших дилеров на всей территории России».