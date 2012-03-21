Суд легализовал водку «Володя и медведи»

Водку с названием «Володя и медведи» потребители смогут увидеть на прилавках магазинов в ближайшее время. Федеральный арбитражный суд Московского округа (ФАСМО) во вторник отклонил кассационную жалобу Роспатента, который отказывался регистрировать торговую марку с таким названием. Ведомство сочло, что оно «наносит ущерб имиджу и интересам государства, а также противоречит общественным интересам». Впрочем, суды первой и второй инстанции с Роспатентом не согласились, а ФАСМО подтвердил точку зрения своих коллег.

Подмосковная компания «Роялти» пыталась зарегистрировать товарный знак «Володя и медведи» с декабря 2009 года. По данным газеты «Ведомости», марку придумал создатель «Путинки» Станислав Кауфман, ранее занимавший пост вице-президента компании «Винэксим» по маркетингу. Структура, действующая в интересах «Винэксима», зарегистрировала бренд «Володя и медведи» на Украине по месту производства водки (она разливается на заводе Prime под Харьковом). После этого были поданы заявки на регистрацию международного знака в разных странах, включая Россию.

ООО «Роялти» просило патентное ведомство зарегистрировать товарный знак по 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг - безалкогольная и алкогольная продукция. Однако 18 ноября 2010 года Роспатент отказал компании в регистрации бренда.

В сообщении ведомства говорится, что решение было мотивировано тем, что «с 2000 по 2008 годы президентом России являлся Владимир Путин, который в настоящее время является действующим премьер-министром и председателем политической партии «Единая Россия», а с 2008 года президентом РФ является Дмитрий Медведев, поэтому существует возможность восприятия данного обозначения российским потребителем как обыгрывание имени и фамилии первых лиц государства или имени действующего премьер-министра и политической партии «Единая Россия» (в ассоциативной привязке к ее символу - в виде медведя)».

«Сказочная» версия

Юристы компании оспорили выводы Роспатента в Палате по патентным спорам. Они пытались убедить ее специалистов в том, что «фантазийное словесное обыгрывание одного из самых популярных в России имен «Володя» и персонажей русских сказок - медведей (например, «Маша и медведи» и «Три медведя») не может причинять какой-либо ущерб интересам общества и государства».

Но палата поддержала Роспатент, указав, что «использование производного от имени и фамилии лиц, которые олицетворяют собой страну и интерпретации символа политической партии» оценивается ею «как пренебрежительное отношение к власти».

Тогда компания «Роялти» обратилась в Арбитражный суд Москвы, настаивая на отмене неправомерных, по ее мнению, решений Роспатента и Палаты по патентным спорам. Заявитель, в частности, апеллировал к результатам социологического исследования, проведенного в июле 2011 года по его просьбе Институтом социологии РАН.

По данным соцопроса, только 6% респондентов нашли ассоциативную связь между словосочетанием «Володя и медведи», политическими деятелями и партиями. Те же 6% опрошенных сочли, что такое название водки может нанести ущерб имиджу и интересам государства, а также общественным интересам.

Доля опрошенных респондентов, у которых этикетка «Володя и медведи» вызывала ассоциации с политиками Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, а также политической партией «Единая Россия» составило 5% и 2% соответственно, а у 3% респондентов из-за этого могло ухудшится отношение к политическим деятелям и партиям, указал заявитель.

В итоге 5 сентября прошлого года столичный арбитраж встал на сторону производителя алкогольной продукции, а ровно через три месяца - 5 декабря - 9-й апелляционный арбитражный суд Москвы признал это решение правомерным.

Карикатуры из Интернета

Однако Роспатент не смирился, решив отстаивать свою точку зрения и имидж тандема до конца. Ведомство подало жалобу в ФАСМО, настаивая на отмене ранее вынесенных судебных актов.

Заседание в кассационной инстанции заняло не более 10 минут. Представитель Роспатента, который не назвал своего имени, заявил, что при рассмотрении дела в нижестоящих судах судьи не оценили ряд доказательств, а версия ООО «Роялти» об использовании «сказочной» терминологии не выдерживает критики.

В материалах дела присутствуют распечатки статей различных СМИ из Интернета о том, что «Володя и медведи» ассоциируется с деятельностью председателя правительства и президента. Эти статьи были сопровождены карикатурами на первых лиц государства сказал он.

По словам юриста Роспатента, если раньше первые лица государства ассоциировались у населения с трезвым образом жизни (на рисунках карикатуристов президент и премьер пили молоко и ели булочки), то после начала судебной тяжбы Путина и Медведева стали изображать с бокалами пива.

Он отметил, результаты социологического опроса свидетельствовали о том, что не 6% , а 27% респондентов увидели политический подтекст в названии алкогольной продукции, а 19% опрошенных высказались за то, что существование такого бренда нанесет удар имиджу страны.

Представлявший интересы ООО «Роялти» патентный поверенный Дмитрий Бурмистров просил оставить решения нижестоящих судов в силе, попеняв своему оппоненту на то, что он «выдернул» ряд цифр из экспертизы и пытается запутать суд. «Информация из Интернета не может являться доказательством по делу», - добавил он. В итоге судьи согласились с ним, оставив решения нижестоящих инстанций в силе.

Встать на пути водки к потребителю может ВАС

Стоит отметить, что после того, как в декабре прошлого года апелляция засилила решение столичного арбитража, Палата по патентным спорам в феврале 2012 года зарегистрировала на компанию «Роялти» бренд «Володя и медведи». Правда, фирма еще не получила свидетельство о регистрации.

Помешать попаданию на российский алкогольный рынок водки с названием «Володя и медведи» может теперь последняя инстанция - Высший арбитражный суд, куда, как полагает Дмитрий Бурмистров, будут обращаться представители Роспатента.

«Медвепутик» против Роспатента

Представителям Роспатента в этом году предстоят также разбирательства с другой фирмой - столичной компанией «МегаСтандарт», которая высказала намерение зарегистрировать за собой право на товарный знак «Медвепутик» по ряду классов продукции и услуг.

В частности, фирма хотела закрепить за собой право выпускать безалкогольные напитки с таким названием, а также парфюмерную продукцию (крем, мыло и т.п.), медицинские карамельки, микстуры, продукты детского питания и гематоген, игрушки, погремушки и безделушки для вечеринок (32-й, 03-й, 05-й и 28-й классы МКТУ).

Однако 30 января этого года Роспатент отклонил запрос компании, решив, что регистрация бренда с подобным названием «может нанести ущерб имиджу и интересам государства, а также противоречит общественным интересам».

Константин Филиппов, гендиректор фирмы «МегаСтандарт» и автор «Медвепутика» не понимает, чем «положительный сказочный герой, обладающий сверхчеловеческими возможностями» не угодил чиновникам. Он заявляет, что наименование - исключительно плод его собственной фантазии и отвергает всякие параллели с фамилиями высших должностных лиц государства.

Детский гематоген «Медвепутик» уж точно никак не может нанести ущерб имиджу и интересам государства, руководители которого ратуют за здоровье нации заявил Филиппов BFM.ru.