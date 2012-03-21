Тагильчан научили бороться с бессонницей

На повестке дня были проблемы, связанные со сном. Тагильчанам рассказали о возможных причинах бессонницы и о способах борьбы с ней. Лекция была приурочена к Всемирному дню сна, который отмечался на прошлой неделе, 16 марта. Напомним, тагильские психотерапевты отмечают, что бессонница стала одной из актуальных проблем наших дней. По данным сотрудника службы Игоря Михеева, сейчас у каждого второго человека возникают регулярные проблемы со сном .

Немаловажную роль во время сна играет и то место, где человек спит. Старая кровать и изношенный матрас явно не будут способствовать хорошему сну. Не секрет, что современная фабрика матрасов может предложить соответствующую медицинским требованиям продукцию. Ортопедические матрасы - это словосочетание уже никого не пугает, а наоборот, привлекает. Люди стремятся провести свой отдых в ночное время с комфортом.