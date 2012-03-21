Таксисты смогут подать на лицензию через Интернет

«В настоящее время подготовлены поправки ко второму чтению, и принято решение вчера было собрать совещание, которое расставило бы все точки над «i». Второе чтение будет назначено на 10 апреля этого года», - рассказал он. В законопроекте предусмотрена возможность подачи заявления в режиме on-line через портал госуслуг, оговорена отсрочка введения единого цвета и введения цветовых гамм и «наконец, решены вопросы с таксометрами», отметил Лысаков. «В любом случае, я думаю, что над этим законом нам еще предстоит работать, но самые оперативные меры, которые затрагивали интересы многих миллионов российских жителей, были в этих поправках учтены», - подчеркнул он.