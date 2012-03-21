В Монако покажут словенский суперкар Tushek Renovatio T500
21 марта 2012, 09:50ОбществоРОман БОТов
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Словенское автоателье Tushek Supercars привезет на ежегодную выставку роскоши Top Marques в Монако свой суперкар Renovatio T500. Новоявленный производитель спортивных автомобилей, как водится, уверяет, что его творение - это машина на каждый день, обладающая при этом характеристиками гоночного авто. Как заявили в компании, Renovatio T500 будет доставлять такое же удовольствие, как «восхитительная ночь с потрясающим любовником».
Словенский суперкар получил складную жесткую крышу и двери «ножницы». Шасси Tushek Renovatio T500 выполнено из стали, а кузов - из углепластика. Вес машины составляет 1134 кг. Под капотом спортивного авто установлен 8-цилиндровый двигатель Audi объемом 4,2 л мощностью 450 л.с., агрегатированный с 6-ступенчатой «механикой». По данным Tushek Supercars, с места до 100 км/ч Renovatio T500 разгоняется за 3,7 сек., а его максимальная скорость равна 310 км/ч. Новинка оснащена автоматическим климат-контролем, системой бесключевого доступа в салон, навигатором. Интерьер машины отделан кожей и алькантарой. Стоимость Tushek Renovatio T500, как и его сроки появления в продаже пока не сообщаются.
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