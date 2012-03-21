В Монако покажут словенский суперкар Tushek Renovatio T500

Словенский суперкар получил складную жесткую крышу и двери «ножницы». Шасси Tushek Renovatio T500 выполнено из стали, а кузов - из углепластика. Вес машины составляет 1134 кг. Под капотом спортивного авто установлен 8-цилиндровый двигатель Audi объемом 4,2 л мощностью 450 л.с., агрегатированный с 6-ступенчатой «механикой». По данным Tushek Supercars, с места до 100 км/ч Renovatio T500 разгоняется за 3,7 сек., а его максимальная скорость равна 310 км/ч. Новинка оснащена автоматическим климат-контролем, системой бесключевого доступа в салон, навигатором. Интерьер машины отделан кожей и алькантарой. Стоимость Tushek Renovatio T500, как и его сроки появления в продаже пока не сообщаются.