В Свердловской области спасают мосты от снесения паводковыми водами

Подрыв льда на реках поможет сохранить мостовые сооружения. Если искусственно не устроить ледоход, то мосты, являющиеся «дорогами жизни» для жителей отдаленных населенных пунктов, тоннами речного льда будут снесены сообщают в пресс-службе областного ГУ МЧС.

На сегодняшний день сотрудниками службы проведены подрывы льда у опор 6 мостов: на реках Салда, Сосьва (Верхотурский и Североуральский городские округа), Тура и Шегультан. Напомним, недавно разлившаяся из промерзшей Шайтанки вода затопила подполья в пяти домахНиколо-Павловского.