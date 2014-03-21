BMW анонсирует семиместный внедорожник в конце марта

Об этом сообщает издание Automotive News со ссылкой собственные источники.

Представители BMW пока отказываются официально подтвердить эту информацию. По словам пресс-секретаря североамериканского подразделения BMW Кенна Спаркса, компания готовится в назначенную дату сделать «важное экономическое и производственное объявление».

По данным Automotive News, в связи с запуском X7 объем выпуска в Спартанберге будет увеличен с 350 тысяч до 400 тысяч автомобилей в год. Новый полноразмерный внедорожник баварской марки займет место в модельной линейке над более компактными X5 и X6, а также составит конкуренцию Mercedes-Benz GL и Lexus LX.