BMW анонсирует семиместный внедорожник в конце марта
Компания BMW в пятницу, 28 марта, анонсирует разработку полноразмерного семиместного внедорожника X7. В этот же день марка объявит об увеличении мощностей завода в Спартанберге (Южная Каролина, США), где производятся кроссоверы X3, X5 и X6. Именно со скорым появлением нового вседорожника и связано расширение производства на американском предприятии.
Об этом сообщает издание Automotive News со ссылкой собственные источники.
Представители BMW пока отказываются официально подтвердить эту информацию. По словам пресс-секретаря североамериканского подразделения BMW Кенна Спаркса, компания готовится в назначенную дату сделать «важное экономическое и производственное объявление».
По данным Automotive News, в связи с запуском X7 объем выпуска в Спартанберге будет увеличен с 350 тысяч до 400 тысяч автомобилей в год. Новый полноразмерный внедорожник баварской марки займет место в модельной линейке над более компактными X5 и X6, а также составит конкуренцию Mercedes-Benz GL и Lexus LX.
Большой кроссовер X7 был впервые замечен на дорожных тестах в Калифорнии в середине января 2013 года. Водитель закамуфлированной машины сообщил, что серийный выпуск новой модели должен начаться в 2014 году. Источники в компании BMW, однако, уверены, что массовое производство X7 стартует не раньше 2017 года.