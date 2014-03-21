Собравшиеся обозначили основной круг вопросов, отметив, что для развития туризма в Нижнем Тагиле необходимо развивать инфраструктуру: строить гостиницы, организовывать паркинги, обустраивать удобную для жизни и путешествий городскую среду.

Представители музейного сообщества сделали акцент на том, что важно определиться с брендом города, который необходимо презентовать туристам в качестве эксклюзивного продукта.

По мнению мировых экспертов в области развития туризма, бренд Нижнего Тагила – богатое индустриальное наследие сказала Эльвира Меркушева.

В планах музейщиков показать перспективы его использования во время проведения выездной секции представительной Международной конференции ИКОН «Музей и власть», которая пройдет осенью в Нижнем Тагиле.

Сергей Носов особо подчеркнул, что город с такой великой историей и культурой должен работать, как туристический центр, поэтому к поставленным вопросам необходимо подходить комплексно. Направить усилия на развитие исторического центра и сохранившихся памятников архитектуры, как единой экскурсионной территории.

Считаю, что усилия по развитию туризма в городе надо упорядочить - должен быть план мероприятий, его мы обсудим на следующем совещании, которое проведем через месяц сказал Сергей Носов.