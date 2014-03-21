На портале проверки истории машин появятся фотографии нарушений ПДД

Также с 15 ноября на «Автокоде» начнет работу раздел, с помощью которого водители смогут обжаловать наказание за нарушение.

Московский департамент информационных технологий совместно с ГИБДД запустил портал «Автокод» 12 марта 2014 года. Проект работает в тестовом режиме. За это время он обработал 315 тысяч запросов, из которых 250 тысяч – об истории автомобилей, а 65 тысяч – о совершенных нарушениях. В 2015 году планируется перевод проекта с регионального на федеральный уровень.

Для получения информации о том или ином автомобиле необходимо ввести его VIN-номер, а также серию и номер свидетельства о регистрации транспортного средства. При этом сервис предоставляет информацию о годе выпуска машины, модели, цвете, мощности, экологическом классе, объеме двигателя и количестве владельцев, но не раскрывает их личные данные.