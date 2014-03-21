На портале проверки истории машин появятся фотографии нарушений ПДД
Интернет-сервис «Автокод», позволяющий узнавать информацию о зарегистрированных в Москве и Подмосковье автомобилях, с 1 сентября 2014 года обзаведется новой функцией. С ее помощью пользователи смогут посмотреть фотографии нарушений ПДД, которые совершал хозяин машины. Об этом сообщает «Российская газета».
Также с 15 ноября на «Автокоде» начнет работу раздел, с помощью которого водители смогут обжаловать наказание за нарушение.
Московский департамент информационных технологий совместно с ГИБДД запустил портал «Автокод» 12 марта 2014 года. Проект работает в тестовом режиме. За это время он обработал 315 тысяч запросов, из которых 250 тысяч – об истории автомобилей, а 65 тысяч – о совершенных нарушениях. В 2015 году планируется перевод проекта с регионального на федеральный уровень.
Для получения информации о том или ином автомобиле необходимо ввести его VIN-номер, а также серию и номер свидетельства о регистрации транспортного средства. При этом сервис предоставляет информацию о годе выпуска машины, модели, цвете, мощности, экологическом классе, объеме двигателя и количестве владельцев, но не раскрывает их личные данные.
В начале февраля собственный онлайн-сервис по проверке истории автомобилей запустила ГИБДД. Портал является аналогом американской системы Carfax. С помощью него пользователь может получить данные о комплектации автомобиля, ДТП с его участием, техосмотрах, количестве бывших владельцев и сроках обладания, а также о наложении на машину судебных и кредитных ограничений. В дальнейшем в базу данных включат сведения таможенных служб и автосервисов.