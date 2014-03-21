Настоящая битва в фотоконкурсе «Пара с обложки». А может и вы попадете в глянец?

На нашем портале проводится замечательный фотоконкурс только для самых крепких пар, которые уже в этом году решили сыграть свадьбу – «Пара с обложки». Всего пара-тройка дней осталась до конца розыгрыша, однако у вас до сих пор есть возможность принять участие!