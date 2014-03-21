Настоящая битва в фотоконкурсе «Пара с обложки». А может и вы попадете в глянец?
21 марта 2014, 12:25Общество
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Весна – это прекрасный повод для всех влюбленных сделать друг друга еще счастливее. И на этот раз городской портал TagilCity.ru совместно со студией свадьбы «Wedding DeLuxe» вот уже вторую неделю помогает парам в решении этого интересного вопроса.
На нашем портале проводится замечательный фотоконкурс только для самых крепких пар, которые уже в этом году решили сыграть свадьбу – «Пара с обложки». Всего пара-тройка дней осталась до конца розыгрыша, однако у вас до сих пор есть возможность принять участие!
Для этого нужно выполнить обязательное условие – сфотографироваться на фоне магазина «Wedding DeLuxe» (пр.Строителей, 13), прикрепить пару совместных фотографий и опубликовать на TagilCity.ru. Напомним, победителей будет целых три! О призах читайте на странице фотоконкурса «Пара с обложки».
Ежедневно мы снимаем нечестные голоса, для того чтобы все участники имели возможность побороться за приз в правильной борьбе. Вперед, тагильчане!
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