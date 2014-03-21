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Ослабление российского рубля. Куда тагильчанам вложить валюту, чтобы не потерять?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ослабление российского рубля. Куда тагильчанам вложить валюту, чтобы не потерять?

21 марта 2014, 14:15Общество
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