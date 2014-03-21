Ослабление российского рубля. Куда тагильчанам вложить валюту, чтобы не потерять?

Опираясь на мнение экспертов в этом вопросе, попытаемся кратко рассказать о всевозможных инвестициях, которыми может заниматься любой человек. Вообще, стоит ли рассчитывать на золото, иностранную валюту, недвижимость и банковские депозиты?

Золото

В золото можно инвестировать по-разному – в слитки, в золотые монеты, в обезличенный металлический счет. Последний, кстати, является самой убыточной инвестицией 2013 года. А золото вообще продемонстрировало отрицательную динамику, упав в цене практически на 30%. Поэтому о доходности ОМС говорить не приходится.

Что касается физических слитков, то важно учитывать, что физическое золото сложно продать. Некоторые банки даже отказываются покупать золото со своим клеймом, что говорить про чужое. Кратко: инвестировать в слитки не удастся, особенно на короткий период.

Если говорить о золотых монетах, то стоит знать, что они крайне редко падают в цене, а стоят и вовсе – дороже, чем слитки, а НДС за покупку попросту нет. Но монеты требуют дополнительных расходов на хранение, а со стороны банка может быть наценка. Иногда банки не выкупают свои же монеты, ссылаясь на наличие дефектов. Эксперты советуют обратить внимание на британские монеты.

Таким образом, вложения в золото не зависят от колебаний валют и кризисов. Но ощутить «отдачу» можно лишь через 5-10 лет, так как цена на золото растет медленно, а в 2014 вообще прогнозируют снижение его стоимости. Золото – для защиты части своих сбережений.

Евро и доллар

Если вы хотите уберечь накопления от инфляции национальной валюты на пару лет, то можно обратиться к проверенным инструментам – евро и рубль. Аналитики до сих пор спорят по поводу курсов этих валют. Однако практически все сходятся во мнении, что рубль продолжит медленно падать по отношению к евро и доллару.

Таким образом, этими валютами можно себя обезопасить от обесценивания рубля. Однако заработать на них не получится, потому что ставки по банковским депозитам не покрывают процент инфляции, предлагая еще и невыгодные условия при конвертации валют.

Недвижимость

Цены на недвижимость продолжают «топтаться на месте». В прошлом году стоимость чуть-чуть снизилась в долларовом отношении, но подросла в рублевом. Если в 2014 году ситуация не изменится, то цены на недвижимость будут колебаться в диапазон плюс-минус 5%.

Это инвестиции дорогостоящие, консервативные и долгосрочные. Кстати, некоторые эксперты уверены, что инвестировать в жилье выгоднее, чем размещаться на банковских депозитах. Это верно в том случае, если объект недвижимости был выбран правильно, а стране не угрожает финансовый кризис.

Заработать на недвижимости можно, вложив деньги в строительство на ранних этапах. Но в России такие инвестиции сопряжены с большими рисками.

Таким образом, в нынешнем году инвестиция в недвижимость представляет собой способ сбережения средств, нежели высокодоходный инвестиционный инструмент.

Фондовый рынок

В последнее время в России не могут похвастаться стабильностью и темпами роста фондового рынка. А вложения в ценные бумаги считаются высокорискованными и непредсказуемыми. Это доказывает и тот факт, что в течение последних лет иностранные инвесторы предпочли вывести свои капиталы за пределы России. К слову, есть версия, что это «ход конем» - даже падение рубля, которое с каждым днем все больше, кажется запланированным актом. Россия за доллары выкупила значительный объем акций Собственных Монополий у иностранных держателей.

Лидерами фондового рынка являются потребительский и финансовый сектор – инвестиции приносят по 25% и 16 % соответственно. Высокие темпы роста показали «Магнит» (увеличение на 90%), Аэрофлот (+89%) и операторы связи Мегафон (+54%) и МТС (+33%). Кроме того, на биржу планируют выйти Почта России, Московский кредитный банк и «Лента».

Таким образом, инвестиции на фондовом рынке Российской Федерации напоминают игру в рулетку. Сейчас эта сфера остается малоинтересной для частного инвестора на фоне экономических колебаний в прошлом году.

Банковские депозиты

Самый простой, но не самый доходный способ вложений у россиян – «деньги под проценты». Предполагается, что ставки останутся на уровне прошлого года, но рост в начале 2014 не исключен.

Деньги на счету в банке позволяют защитить сбережения от инфляции, но не в состоянии их преумножить. Специалисты советуют придерживаться трем правилам:

Не размещать в одном банке сумму, превышающую размер страхового возмещения.

Диверсифицировать свои вложения по банкам, вариантам депозитов и валютам.

Отбирать банки для вложений.

Подводя итог, хочется отметить, что 2014 год – не самый удачный для рискованных экспериментов. Фондовый рынок по-прежнему останется вялым, непредсказуемым и «сырым». Вложения в недвижимость, золото или иностранную валюту сейчас можно рассматривать лишь как защиту своих сбережения от инфляции и других финансовых рисков. Советуют выводить свои сбережения за пределы РФ, однако, и этот вариант в связи с последними событиями может быть рискованным.

Немного о российском рубле

Не так давно в обществе заговорили о дефолте национальной российской валюты после Олимпийских игр в Сочи. Однако многие эксперты успокаивают: дефолта удастся избежать, поскольку внешние долги страны будут вовремя оплачены золотовалютными запасами. А этот резерв, по некоторым данным, составляет 1,5 триллиона долларов.

Ослабление рубля, возможно, продолжится, при этом доллар подорожает до 37-38 рублей (сейчас – 36,11 рубля).

С этим согласен и глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев считает, что в 2014 году курс рубля ослабнет. «Есть чисто рыночная конъюнктура, изменение поведения фондов», – сказал он, отметив, что ожидает «снижения объемов пороговых интервенций, при которых Банк России сдвигает границы бивалютного коридора». При этом министр добавил, что сейчас складывается «абсолютно некритическая ситуация».

А Эльвира Набиуллина, председатель Центрального Банка, уверена, что есть факторы, которые говорят, что руль может укрепиться. «Мы — одна из немногих стран, у кого положительный торговый баланс», – отметила Набиуллина.

В публикации использовались следующие источники: topnews.ru, investmentrussia.ru.