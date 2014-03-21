Первым Infiniti Q50 в России станет гибрид

Такой вариант Q50 стоит от 2 миллионов 285 тысяч рублей.

Российским клиентам также предложат модификацию с двухлитровым бензиновым турбомотором Mercedes-Benz. Отдача агрегата составляет 211 лошадиных сил. Двигатель работает исключительно с семиступенчатой автоматической коробкой передач. Минимальная стоимость Q50 с таким мотором составляет 1 миллион 450 тысяч рублей.

В перечень систем безопасности и электронных «помощников» самого маленького седана Infiniti входят, например, система предотвращения столкновения при движении задним ходом, функция автоматического переключения с дальнего на ближний свет, система кругового видеообзора, адаптивный круиз-контроль, функция слежения за «мертвыми» зонами, а также система предотвращения фронтальных столкновений.

Для Q50 в России предложат восемь вариантов окраски кузова, каждый из которых предполагает наличие самовосстанавливающегося покрытия. Версия с двухлитровым мотором будет предлагаться в девяти комплектациях, с гибридной силовой установкой – в четырех.

Конкурентами Q50 являются Mercedes-Benz C-Class (от 1 миллиона 520 тысяч рублей), BMW 3-Series (от 1 миллиона 575 тысяч рублей), Audi A4 (от 1 миллиона 170 тысяч рублей) и Lexus IS (от 1 миллиона 398 тысяч рублей).