Renault и Caterham откажутся от сотрудничества
21 марта 2014, 06:48ОбществоРОман БОТов
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Компании Renault и Caterham планируют прекратить свое сотрудничество, соглашение о котором было подписано в ноябре 2012 года. Об этом сообщает Autocar. Основными целями партнерства являются совместная разработка новых моделей для британцев и возрождение бренда Alpine.
Причины для прекращения взаимоотношений не называются. Официальные представители Renault и Caterham отказ от сотрудничества комментировать отказались. Совместное предприятие двух автопроизводителей было создано в январе 2013. Оно именуется Soci
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