Завтра в Нижнем Тагиле отметят День воды. Всех приглашают в музей окружающей среды!

Интересно, что период с 2005 по 2015 год был объявлен Международным десятилетием действий «Вода для жизни». Это отличный способ напомнить жителям земли о важности воды для жизни на нашей планете и для каждого отдельно взятого человека. Ведь ни человек, ни животное, ни растение не может существовать без воды.