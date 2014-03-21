Завтра в Нижнем Тагиле отметят День воды. Всех приглашают в музей окружающей среды!
21 марта 2014, 10:10Общество
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22 марта во всем мире отмечают День воды. Этот праздник был создан еще в 1993 году Генеральной ассамблеей ООН. По всей планете проводятся мероприятия по информированию населения о необходимости сохранения и правильного освоения водных ресурсов.
Интересно, что период с 2005 по 2015 год был объявлен Международным десятилетием действий «Вода для жизни». Это отличный способ напомнить жителям земли о важности воды для жизни на нашей планете и для каждого отдельно взятого человека. Ведь ни человек, ни животное, ни растение не может существовать без воды.
Нижнетагильский музей природы и охраны окружающей среды занимается организацией экологических мероприятий. Так, завтра 22 марта, с 12:00 до 15:00 пройдет праздник «День воды». В программе множество конкурсов, игр и даже мини-шоу – «Угадай-ка», «Вода – это жизнь», «Магия мыльных пузырей», «Веселый пузырь» и «Экологическая рыбалка». Всех тагильчан приглашают на это замечательное мероприятие!
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