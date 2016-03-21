Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Дорога к одному из домов в центре Нижнего Тагила регулярно превращается в путь через ухабы и колеи: кто виноват? (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Дорога к одному из домов в центре Нижнего Тагила регулярно превращается в путь через ухабы и колеи: кто виноват? (ФОТО)

21 марта 2016, 18:25ОбществоПавел Щербина
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»