Дорога к одному из домов в центре Нижнего Тагила регулярно превращается в путь через ухабы и колеи: кто виноват? (ФОТО)

Обильные снегопады во второй половине марта – явление не частое, но и не исключительное для Урала. Однако есть в Нижнем Тагиле дворы, проехать в которые было нелегко и до снегопада.

К нашему дому, находящемуся на улице Газетная, 93, очень сложно проехать. Дело в том, что находящийся рядом рынок сгребает снег в кучу возле дороги к нашему дому. Снег из кучи постепенно разносится в сторону дороги, затрудняя проезд. Других дорог к нашему дому нет, а эта находится вне юрисдикции нашей управляющей компании. Непонятно, кто её должен чистить рассказала журналисту TagilCity.ru местная жительница.

Увы, далеко не везде в Нижнем Тагиле благополучная ситуация с чисткой дорог и тротуаров.

Журналисты TagilCity.ru попытались связаться с Администрацией торгового комплекса «Центральный» [бывший «Колхозный рынок», - прим. ред.], в приёмной, сославшись на отсутствие руководства, не смогли прокомментировать ситуацию, но сказали:

Мы заинтересованы в чистых дорогах, снег регулярно вывозится.

Насколько регулярно, представители торгового комплекса, к сожалению, не уточнили.

Фото от 10.03.2016

Так или иначе, но хотя огромная снежная куча никуда не делась, сегодня состояние дороги было лучшим, чем полторы недели назад.

Фото от 21.03.2016

Необходимо учитывать то обстоятельство, что заснеженная дорога доставляет неприятности не только автолюбителям, привыкшим парковаться во дворе, но также может стать препятствием для экстренных служб, вызванных жильцами дома.

Если к кому-то из них не успеет приехать скорая помощь или полиция, это чревато ответственностью для тех, кто не обслуживает дорогу должным образом.