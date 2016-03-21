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«Надоело терпеть, как с нами поступают чиновники»: в Невьянске прошел протестный митинг (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Надоело терпеть, как с нами поступают чиновники»: в Невьянске прошел протестный митинг (ФОТО)

21 марта 2016, 09:34ОбществоТимофей Данилов
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