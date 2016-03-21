«Надоело терпеть, как с нами поступают чиновники»: в Невьянске прошел протестный митинг (ФОТО)

Горожане возмущены одной из самых спорных инициатив областных депутатов за последнее время: лишение жителей городов права выбирать мэров. Напомним, законопроект одобрен 1 марта в первом чтении. Однако эти изменения не коснулись Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Жители Невьянска требовали вернуть право свердловчанам самим избирать градоначальников.

Кроме того, на митинге было озвучено, что жители нескольких сел Невьянского округа практически всю зиму мерзли в своих домах: нормального отопления не было из-за того, что власти не успели построить новые котельные. А ведь в том году невьянские депутаты, не без участия губернатора, добились увеличение допустимых коммунальных коэффициентов в городе. Иными словами, жители Невьянска платят за «коммуналку» больше, чем в других города области.

Наконец, в обращении президенту невьянцы указали ситуацию с земельными участками в Калиново. Еще в Советском Союзе землю рабочим выделил местный химкомбинат. Но сейчас, по заявлению митингующих, прокуратура с подачи чиновников, обвиняет садоводов в том, что они своевольно захватили огороды. По решениям суда своей недвижимости лишилось уже более 40 человек. Еще свыше 80 садоводов получили иски.

На митинге люди признались, что им надоело то, как о них «заботятся» народные избранники. Поэтому они и решили написать обращение президенту.