Россияне стали меньше доверять рекламе и скидкам

В настоящий момент наблюдается потеря доверия потребителей к массовой рекламе. Такое заключение сделало агентство Zoom Market : в ходе опроса выяснилось, что более 70% россиян перестали обращать внимание на различные акции и скидки.

Большинство опрошенных аргументировали такой вывод тем, что компании сначала завышают цены на товары. А потом, наоборот, снижают их. Поэтому создается иллюзия того, что продукция продается со скидкой. На самом деле, подобные манипуляции с ценами искусственно увеличивают продажи. 18% опрошенных уверены, что в акциях участвуют те товары, которые не были реализованы ранее.