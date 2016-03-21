Россияне стали меньше доверять рекламе и скидкам
Российские социологи провели опрос населения, чтобы узнать, сколько жителей страны доверяют различным рекламным акциям и скидкам.
В настоящий момент наблюдается потеря доверия потребителей к массовой рекламе. Такое заключение сделало агентство Zoom Market: в ходе опроса выяснилось, что более 70% россиян перестали обращать внимание на различные акции и скидки.
Большинство опрошенных аргументировали такой вывод тем, что компании сначала завышают цены на товары. А потом, наоборот, снижают их. Поэтому создается иллюзия того, что продукция продается со скидкой. На самом деле, подобные манипуляции с ценами искусственно увеличивают продажи. 18% опрошенных уверены, что в акциях участвуют те товары, которые не были реализованы ранее.
Также, по данным агентства, самые эффективные ценовые акции проходят в продуктовых сетях, а агрессивная реклама отпугивает потенциальных потребителей.