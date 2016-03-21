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Учащиеся тагильской школы несколько часов провели в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Учащиеся тагильской школы несколько часов провели в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ФОТО)

21 марта 2016, 14:30ОбществоТимофей Данилов
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