Учащиеся тагильской школы несколько часов провели в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ФОТО)

Этот центр существует в Нижнем Тагиле уже много лет. Сюда направляются дети, которые нарушили закон. Как правило, это – курение и употребление алкоголя, хулиганство, драки, кражи и прочие правонарушения. Кроме того, воспитанниками центра являются подростки, которые самовольно ушли из дома, не найдя взаимопонимания с родителями. По решению суда, сюда могут быть помещены подростки сроком на 30 суток.

Со всеми правонарушителями в центре занимаются педагоги, психологи и юристы. И хотя условия здесь больше похожи на детский сад или лагерь, ведь с детьми проводят творческие уроки и игры, есть тренажерный зал. Не стоит забывать, что, в первую очередь, это – исправительное учреждение. Соответственно, все двери закрыты на ключ, на всех окнах – решетки, везде установлены видеокамеры, а дети не могут свободно передвигаться по центру. А именно: строем ходят в столовую, в классы и на прогулку. Естественно, здесь запрещено пользоваться мобильными телефонами.

Члены общественного совета отметили, что, несмотря на наличие решеток, высокого забора с колючей проволокой и строгим режимом, центр можно сравнить с детским садом, в котором полицейские – заботливые воспитатели. К сожалению, воспитанниками центра, порой, становятся совсем юные тагильчане. Например, во время экскурсии школьники увидели 7- и 9-летних правонарушителей, которые проходили профилактику в центре.

По заявлению начальника подразделения по делам несовершеннолетних Татьяны Пинаевой, экскурсия проводится для того, чтобы дети поняли – за каждое противоправное деяние следует наказание, несмотря на возраст. Каждый ребенок, побывавший в центре, старается больше никогда туда не возвращаться.

Общественный совет и тагильская полиция планирует провести экскурсии в ЦВСНП и для других школ города.