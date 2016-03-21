В Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК освоил новый вид металлопроката

В крупносортном цехе одного из ведущих металлургических предприятий страны освоен новый вид металлопроката. Так называемая заготовка сердечника является востребованным элементом на железных дорогах. Она применяется в конструкциях путей, чтобы обеспечить исправную работу устройств автоблокировки и электрической централизации.

Марка стали, из которой производятся новые заготовки, обладает повышенной прочностью, твердостью и упругостью.

ЕВРАЗ НТМК за прошлый год освоил уже производство целого ряда новой продукции. Кстати, сейчас крупносортный цех готовится к выпуску еще одного вида проката.

Помимо заготовок сердечника пользуется спросом алюминий в чушках. Алюминиевые чушки - особый способ поставки цветного металла для дальнейшего производства различных готовых изделий. Лучше всего приобретать чушки от производителя. В таком случае покупатель получает товар высокого качества и по довольно низкой цене.