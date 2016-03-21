В Свердловской области наказана управляющая компания, незаконно взимавшая плату за выдачу справок

Известно, что специалисты провели ряд проверок и установили: « Управляющая компания «Родной поселок» требовала плату за предоставление справок. Информация о составе семьи, с места жительства и выписок из домовой книги, на умершего - все эти данные по закону должны предоставляться гражданам бесплатно.

По решению суда управкомпания должна отменить документацию, которая разрешала сбор средств за предоставление персональных данных жителям населенного пункта. Однако решение суда пока не вступило в силу. Также неизвестно, будут ли возвращены средства тем свердловчанам, кто уже успел оплатить услуги данной управляющей компании.