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В Свердловской области наказана управляющая компания, незаконно взимавшая плату за выдачу справок
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В Свердловской области наказана управляющая компания, незаконно взимавшая плату за выдачу справок

21 марта 2016, 17:45ОбществоАлександра Логинова
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