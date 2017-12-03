12,3 миллиона рублей будет выделено из бюджета Свердловской области на строительство ВОЛС к Серебрянке

Новую линию планируется протянуть на 80 километров. Это позволит подключить к высокоскоростному интернету школу, детский сад, ФАП, почту и библиотеку Серебрянки.

Ранее, напомним, было принято решение о выделении средств на ремонт дороги к посёлку, а также на строительство пожарного депо.