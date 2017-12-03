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12,3 миллиона рублей будет выделено из бюджета Свердловской области на строительство ВОЛС к Серебрянке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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12,3 миллиона рублей будет выделено из бюджета Свердловской области на строительство ВОЛС к Серебрянке

21 марта 2017, 08:10Общество
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