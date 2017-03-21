Бузова и Бородина: что не поделили ведущие?

В мае 2017 года реалити-шоу Дом-2 отпразднует солидную дату – 13 лет в эфире. За этот период сменилось несколько сотен участников, а вот состав ведущих был и остается довольно стабильным. Настоящий старожил шоу – Ксюша Бородина. Долгие годы компанию ей составляла Ксения Собчак, затем на смену ей пришла бывшая участница проекта – Ольга Бузова.

Как только Ольга заняла пост новой ведущей дом 2, отношения между ней и Бородиной были более чем прохладными. Ксения чувствовала и всячески демонстрировала свое превосходство. Прошло несколько лет, и лед между девушками начал таять. Ольга «пообтесалась» в качестве ведущей, стала своей в светской столичной тусовке, ее даже участники проекта начали называть по имени и отчеству. Прогресс был для всех очевиден, и Бородина зачислила ее в ранг не друзей, но хороших приятельниц.

Первый сбой в едва начавшейся дружбе произошел, когда Бузова вышла замуж за состоятельного футболиста Дмитрия Тарасова. Злые языки утверждали, что разведенная Бородина просто завидует своей коллеге. Отношения оставались прохладными, но для публики девушки регулярно подкидывали дружеские совместные селфи. Пару лет назад даже ролик записали на тему «Мы дружим».

После замужества Ксении ведущие начали больше проводить времени вместе. В Сети регулярно появлялись их совместные семейные фото с различных торжеств. Показная идиллия завершилась в этом году разводом Бузовой. Бородина призвала всех с пониманием отнестись к семейной драме молодой девушки, и все. Исчезли совместные фото, на съемочной площадке они также практически не пересекаются. Достаточно регулярно смотреть дом 2 свежие серии, чтобы лицезреть, как компанию каждой из ведущих успешно составляет разговорчивый Влад Кадони.

Какая кошка пробежала между бывшими, если и не подругами, то хорошими приятельницами и коллегами? Те же злые языки утверждают, что ею снова стала зависть. Но ее источает Бузова. Ведущей тяжело признать, что ее брак развалился, и семейному счастью возврата нет. Ведь Бородина в отличие от нее сумела помириться с мужем, является счастливой мамой двух дочерей, имеет загородный дом и прочее. Все то, о чем так мечтала Бузова, есть у ее бывшей «подружки».