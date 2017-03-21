Директор детского сада «Маячок» получила предупреждение по результатам проверки информации о принудительных взносах в учреждении (ФОТО)

Причиной проверки стала появившаяся на страницах портала TagilCity.ru информация о жалобах родителей на принудительные взносы в детском саду.

Проверка не обнаружила нарушений в деятельности руководства образовательного учреждения:

Фактов, свидетельствующих о неправомерных действиях (бездействии) должностных лиц детского сада либо понуждении родителей к сдаче денежных средств на нужды учреждения не получено говорится в ответе управления образования администрации Нижнего Тагила на официальный запрос TagilCity.ru.

Директор МАДОУ, тем не менее, была предупреждена о персональной ответственности за соблюдение законодательства в образовательном учреждении. Ей было рекомендовано провести мероприятия, направленные на повышение прозрачности взаимодействия детского сада и благотворительного фонда «Маячок» «Развивайся, детский сад!».

Директор МАДОУ «Маячок» Давыдова Н.Д. предупреждена о персональной ответственности за соблюдение действующего законодательства, ей рекомендовано создать на сайте учреждения «горячую линию», обеспечивающую родителям (законным представителям) воспитанников возможность своевременного информирования о фактах незаконных сборов денежных средств, провести мониторинг мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований говорится в ответе управления образования на письмо TagilCity.ru.

Напомним, в предыдущей публикации руководство МАДОУ убеждало журналистов TagilCity.ru в добровольности взноса. Родители, связавшиеся с журналистами, не согласны с подобной постановкой вопроса о финансировании охраны.

Раньше эти деньги собирались наличными воспитателям, потом передавались заведующей. Судя по разговорам, сдавали не все. Потому мне не понятно – каким образом вёлся расчет, где акты оказания услуг? Дело вовсе не в сумме [в квитанции к оплате указана сумма в 200 рублей – прим. ред.], а в том, почему за это должны платить родители? Детские сады оказывают платные дополнительные услуги, получают деньги из бюджета, неужели эти деньги нельзя направить на охрану? Кроме того, при выдаче квитанций ни о какой добровольности речи не шло. Разговор был как о факте поделилась мама одного из воспитанников с журналистом TagilCity.ru.

Журналисты TagilCity.ru выделили в квитанции, выданной родителям, наименование организации, наименование платежа и его сумму.

Отдельно был подчёркнут момент добровольности любых пожертвований и в ответе администрации журналистам TagilCity.ru.

Обращаем Ваше внимание, что родители (законные представители) воспитанников вправе, а не обязаны оказывать помощь детскому саду. Привлечение пожертвований осуществляется только на добровольной основе, целевым назначением на эффективное функционирование и развитие учреждения, на цели, не противоречащие уставной деятельности и действующему законодательству сообщили представители управления образования.