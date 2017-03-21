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Директор детского сада «Маячок» получила предупреждение по результатам проверки информации о принудительных взносах в учреждении (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Директор детского сада «Маячок» получила предупреждение по результатам проверки информации о принудительных взносах в учреждении (ФОТО)

21 марта 2017, 09:00ОбществоПавел Щербина
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