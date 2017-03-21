Гендиректор «Уралвагонзавода» вошел в состав российской делегации на военно-промышленной конференции в Индии
С 17 по 18 марта в Индии состоялась Российско-Индийская военно-промышленная конференция. Гендиректор корпорации «Уралвагонзавод» Александр Потапов побывал в Нью-Дели в составе делегации, возглавляемой министром промышленности РФ Денисом Мантуровым.
На конференции присутствующие обсудили вопросы взаимодействия России и Индии в военно-технической сфере. Прошли круглые столы по различным темам – от авиационных систем и техники до систем и техники сухопутных войск. Также участники поговорили о статусе программы «Делай в Индии».
Уралвагонзавод в течение многих лет успешно и плодотворно сотрудничает с индийской стороной по поставкам бронетанковой техники для сухопутных войск. Мы готовы к дальнейшему увеличению объемов сотрудничества с индийскими компаниями, в том числе, в рамках программы «Делай в Индии», - прокомментировал Александр Потапов.
В Нью-Дели он провел несколько рабочих встреч по различным сферам взаимодействия. К примеру, с секретарем оборонного производства Минобороны Индии, с директором управление механизированных войск, а также с представителями различных компаний, специализирующихся на сфере военных разработок.
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