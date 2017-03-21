Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Гендиректор «Уралвагонзавода» вошел в состав российской делегации на военно-промышленной конференции в Индии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Гендиректор «Уралвагонзавода» вошел в состав российской делегации на военно-промышленной конференции в Индии

21 марта 2017, 09:00Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?