Срок передержки отловленных в Нижнем Тагиле собак может быть сокращен до одного месяца

Как замечают в администрации Нижнего Тагила, в городе насчитывается 10 тыс. бродячих собак, и 900 отловленных – это капля в море. Но все решает финансирование. Большая часть средств уходит на содержание четвероногих на передержке, там животное должно находиться полгода, при этом получать питание и лечение.