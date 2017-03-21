Срок передержки отловленных в Нижнем Тагиле собак может быть сокращен до одного месяца
17 марта в Нижнем Тагиле закончился конкурс среди организаций по отлову бродячих животных. Уже во второй раз контракт получил фонд помощи бездомным животным «Добрые руки». На этот раз организации предстоит отловить 900 безнадзорных четвероногих.
Как замечают в администрации Нижнего Тагила, в городе насчитывается 10 тыс. бродячих собак, и 900 отловленных – это капля в море. Но все решает финансирование. Большая часть средств уходит на содержание четвероногих на передержке, там животное должно находиться полгода, при этом получать питание и лечение.
Несколько регионов уже пытались сократить срок передержки до одного месяца, однако пока это не увенчалось успехом. Сергей Носов решил тоже предпринять попытку изыскания нюансов в законодательстве, которые помогут решить проблему, сообщают «Все новости».
Напомним, ранее администрация города в целях безопасности запретила горожанам прикармливать бездомных собак.
Как заявил главный санитарный врач города, ежегодно от укусов бродячих собак страдает 1500 тагильчан.
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