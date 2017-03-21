Три педагога представят Нижний Тагил на областном этапе конкурса «Учитель года 2016-2017»

Все трое представят Нижний Тагил на областном этапе профессионального конкурса, который пройдет в Екатеринбурге, пишет «Тагильский рабочий» .

24 частника конкурса прошли испытания сначала в заочном туре. Из них были выбраны шесть претендентов на победу для участия в очном туре. Педагоги проводили показательные уроки на учебных площадках школы №64: они и определили сильнейших в профессии.