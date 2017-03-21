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Три педагога представят Нижний Тагил на областном этапе конкурса «Учитель года 2016-2017»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Три педагога представят Нижний Тагил на областном этапе конкурса «Учитель года 2016-2017»

21 марта 2017, 14:05Общество
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