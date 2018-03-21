Датчики пожара появились в домах многодетных семей на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)
21 марта, 20:50Общество
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В частных домах в Дзержинском районе Нижнего Тагила, где проживают многодетные семьи, завершилась установка пожарных извещателей.
Сюжеты: Нижний Тагил
В частных домах Дзержинского района в Нижнем Тагиле завершилась установка пожарных извещателей. Рейд по монтажу приборов проходил в домах многодетных семей Нижнего Тагила.
Извещатели были закуплены за счет средств из городского бюджета, чтобы снизить риск возникновения пожаров в домах социально незащищенных горожан. Обладатели нового оборудования получили памятки по правилам пожарной безопасности, а также узнали об устройстве извещателя и принципах его работы, пишет Центр защиты населения Нижнего Тагила.
Напомним, ранее такие же датчики установили в домах многодетных семей на Кирпичном.
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