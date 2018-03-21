Датчики пожара появились в домах многодетных семей на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В частных домах в Дзержинском районе Нижнего Тагила, где проживают многодетные семьи, завершилась установка пожарных извещателей.

В частных домах Дзержинского района в Нижнем Тагиле завершилась установка пожарных извещателей. Рейд по монтажу приборов проходил в домах многодетных семей Нижнего Тагила.





Извещатели были закуплены за счет средств из городского бюджета, чтобы снизить риск возникновения пожаров в домах социально незащищенных горожан. Обладатели нового оборудования получили памятки по правилам пожарной безопасности, а также узнали об устройстве извещателя и принципах его работы, пишет Центр защиты населения Нижнего Тагила.





Напомним, ранее такие же датчики установили в домах многодетных семей на Кирпичном.





Фото: Центр защиты населения Нижнего Тагила