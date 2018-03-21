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Новости Нижнего Тагила

Досрочные ОГЭ и ЕГЭ начинаются в Нижнем Тагиле с 23 марта (ВИДЕО)

21 марта 2018, 18:50Добавить новость
Нижний Тагил,школа,школьники,ЕГЭ,ОГЭ,аттестация,выпускные экзамены,выпускники,Татьяна Удинцева

23 марта в Нижнем Тагиле стартует досрочный период государственной итоговой аттестации, закончится он 11 апреля.  

Школьники 9 и 11 классов, в полном объеме освоившие образовательную программу, будут допущены к досрочной аттестации. У выпускников должна быть уважительная причина на основной период сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

В Нижнем Тагиле школьников, желающих досрочно сдать экзамены, не нашлось, сообщает «Тагил-ТВ».

В том числе, это могли быть выпускники прошлых лет. Они сдают экзамены либо в досрочный период, либо в резервные дни основного периода.  В этом году и нынешние, и выпускники прошлых лет на досрочный период сдачи экзаменов пока не заявились, -- прокомментировала заместитель начальника управления образования администрации города Татьяна Удинцева.



Видео «Тагил-ТВ»
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