Досрочные ОГЭ и ЕГЭ начинаются в Нижнем Тагиле с 23 марта (ВИДЕО)
21 марта, 18:50Общество
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23 марта в Нижнем Тагиле стартует досрочный период государственной итоговой аттестации, закончится он 11 апреля.
Сюжеты: Нижний Тагил
Школьники 9 и 11 классов, в полном объеме освоившие образовательную программу, будут допущены к досрочной аттестации. У выпускников должна быть уважительная причина на основной период сдачи ОГЭ и ЕГЭ.
В Нижнем Тагиле школьников, желающих досрочно сдать экзамены, не нашлось, сообщает «Тагил-ТВ».
В том числе, это могли быть выпускники прошлых лет. Они сдают экзамены либо в досрочный период, либо в резервные дни основного периода. В этом году и нынешние, и выпускники прошлых лет на досрочный период сдачи экзаменов пока не заявились прокомментировала заместитель начальника управления образования администрации города Татьяна Удинцева.
Видео «Тагил-ТВ»
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