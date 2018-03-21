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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильская «Аптека № 91» задолжала сотрудникам 835 тысяч рублей

21 марта 2018, 11:30Добавить новость
деньги,Нижний Тагил,проверка,прокуратура,аптека,аптека № 91,заработная плата

В 2017 году ООО «Аптека № 91» с января по май накопила перед своими сотрудниками долг по заработной плате в размере 835 тысяч рублей. Сейчас задолженность погашена полностью.

«Аптека № 91» в июне 2017 года была реорганизована из МУП в ООО, после чего ее с имеющимися долгами по зарплате продали юридическому лицу. На тот момент перед сотрудниками имелась задолженность по заработной плате за 4 месяца.

В отношении бывшего директора МУП «Аптека № 91» прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении. В результате этих действий сотрудникам полностью выплатили задолженность, пишут «Вечерние ведомости».

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