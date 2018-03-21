Нижнетагильская «Аптека № 91» задолжала сотрудникам 835 тысяч рублей

В 2017 году ООО «Аптека № 91» с января по май накопила перед своими сотрудниками долг по заработной плате в размере 835 тысяч рублей. Сейчас задолженность погашена полностью.

«Аптека № 91» в июне 2017 года была реорганизована из МУП в ООО, после чего ее с имеющимися долгами по зарплате продали юридическому лицу. На тот момент перед сотрудниками имелась задолженность по заработной плате за 4 месяца.





В отношении бывшего директора МУП «Аптека № 91» прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении. В результате этих действий сотрудникам полностью выплатили задолженность, пишут «Вечерние ведомости».