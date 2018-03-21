Сергей Носов: «Благоустройство сел под Нижним Тагилом в 2018 году будет продолжаться»

21 марта в администрации Нижнего Тагила состоялось совещание по вопросам благоустройства сельских населенных пунктов. На нем были подведены итоги того, что удалось сделать в пригороде Нижнего Тагила в прошлом году.

Так, в 2017 году в селе Покровское-1 была восстановлена насосная станция, в Серебрянке отремонтировали дорогу, в Сулеме появилась новая трансформаторная подстанция, а на 6 улицах Висимо-Уткинска появились наружное освещение.

Также прошло несколько ремонтных и проектных работ в разных населенных пунктах. Их главы отчитались о текущем состоянии сел и обсудили с мэром вопросы по дальнейшему благоустройству.

Глава Нижнего Тагила оценил системность в работе по благоустройству сел:

По уровню проблематики, по докладам и настроению я вижу, что сегодня идет работа по горизонтали, когда большинство вопросов решается в рабочем порядке. Это означает, что вся система работы выстроена, и это правильно отметил он.